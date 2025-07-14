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14 июля 2025 в 16:29

Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств

Телеведущая Сябитова заявила, что зумеры не нуждаются в площадках для знакомств

Современная молодежь не отличается особой романтичностью, поэтому она не нуждается в создании площадок для знакомств, заявила НСН телеведущая Роза Сябитова. Так она отреагировала на соответствующее предложение депутата Госдумы Нины Останиной. По мнению Сябитовой, в России, в частности в Москве, уже есть множество мест для романтики.

Мне кажется, у нас очень много романтических мест. Например, в Москве, посмотрите на ВДНХ, сколько у нас парков, в центре как красиво! Хотите исторической романтики — Патриаршие пруды. Поколения миллениалов и зумеров ушли в виртуальный мир. Им нужно совсем другое, это нормально. Молодежь сама разберется, где встречаться, — высказалась Сябитова.

Вместо создания мест для знакомств телеведущая предложила популяризовать «чистоту помыслов» и побольше рассказывать юному поколению об «истинной любви». Важно доходчиво объяснять, что такое настоящие чувства, в том числе публиковать качественные книги об этом, уточнила Сябитова.

Роза Сябитова ранее раскритиковала идею журналистки Ксении Собчак о запрете брака до 30 лет и назвала такое предложение стандартным хайпом. Как отметила телеведущая, готовность к созданию семьи определяется не возрастом, а другими факторами.

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Роза Сябитова оценила идею создать площадки для романтических знакомств
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