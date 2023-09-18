Бузова назвала себя дурочкой во время выступления в Екатеринбурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Певица и телеведущая Ольга Бузова выступила на бесплатном концерте в Екатеринбурге в честь завершения фестиваля «БоксЗабег». Во время выступления она спустилась к зрителям со сцены, чтобы поздороваться с фанатами, стоящими за заграждением, но обратно подняться не смогла. Тогда артистка в микрофон назвала себя дурочкой и пожаловалась, что не подумала, как будет возвращаться на сцену, пишет «КП — Екатеринбург».

Вот я дурочка! Слезла, а как обратно подняться, не подумала, — сказала певица.

На сцену ей все же помогли вернуться: ее провел директор. Пока артистка поднималась, она в шутку пожаловалась, что ей мешали пройти коряги и ветки, а также попросила зрителей не расходиться. Вслед за Бузовой на сцене появился певец Niletto. Когда он исполнял одну из песен, артистка вернулась и встала под сценой. Бузова сняла селфи-видео на фоне исполнителя и подпевала ему.

Бузова ранее заявила, что обладает «феноменальной памятью». Певица рассказала, что достичь этого ей удалось благодаря учебе — она окончила школу с серебряной медалью и получила высшее образование на бюджетном отделении географического факультета СПбГУ, откуда выпустилась с красным дипломом.