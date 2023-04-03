Бузова и Крид не выступят на фестивале в Ташкенте из-за «ситуации в мире» Фестиваль поп-музыки «Жара» с участием российских поп-звезд в Ташкенте отменили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ольга Бузова

Отменен фестиваль поп-музыки «Жара» в Ташкенте, на котором должны были выступить российские артисты, в числе которых Егор Крид и Ольга Бузова. Об отмене сообщили в Telegram-канале сервиса по продаже билетов Iticket. Проведению концерта мешают актуальные события в мире, пояснили в сервисе.

Фестиваль «Жара» в Ташкенте, запланированный на 20–21 мая, переносится. К сожалению, текущая ситуация в мире не способствует проведению масштабных музыкальных мероприятий, — говорится в сообщении сервиса.

Ранее музыканты из группы Little Big и Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) объявили об отмене своих концертов на Бали. До этого на Бали задержали телеведущего и комика Михаила Шаца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Тогда перед концертом в зал нагрянули силовики в рамках иммиграционного рейда. Самого Шаца позже отпустили домой в Израиль.

В марте сообщалось об отмене российских концертов украинской певицы Ани Лорак. Общественники обращались в Генпрокуратуру с требованием признать певицу иностранным агентом, хотя она никак прямо не высказывалась против СВО или российской политики, но и не поддерживала боевые действия.