Директор по кадрам Белого дома Серхио Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, пишет Times of Malta. Вопросы о его происхождении возникли после того, как Гор отказался раскрыть место своего рождения, отметив, что это не Россия.

До этого The Washington Post назвала Гора, «возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали», утверждая, что он якобы родился на Мальте. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что Советский Союз «помог США» одержать победу во Второй мировой войне, добавив, что Соединенные Штаты — единственная страна, не отмечающая эту победу.

Как отметил историк Константин Залесский, слова главы Белого дома Дональда Трампа о победе США во Второй мировой войне адресованы в первую очередь американским избирателям. Он предположил, что такие заявления призваны укрепить в гражданах веру в исключительность и величие своего государства. Эксперт отметил, что подобные исторические мифы характерны для многих стран — участниц войны.

Между тем Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.