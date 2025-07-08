Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 20:18

Близкий подчиненный Трампа оказался уроженцем СССР

Times of Malta: директор по кадрам Белого дома Серхио Гор родился в Ташкенте

Серхио Гор Серхио Гор Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Директор по кадрам Белого дома Серхио Гор, чья настоящая фамилия Гороховский, родился в Ташкенте, пишет Times of Malta. Вопросы о его происхождении возникли после того, как Гор отказался раскрыть место своего рождения, отметив, что это не Россия.

До этого The Washington Post назвала Гора, «возможно, самым влиятельным человеком, о котором вы никогда не слышали», утверждая, что он якобы родился на Мальте. В то же время американский лидер Дональд Трамп заявил, что Советский Союз «помог США» одержать победу во Второй мировой войне, добавив, что Соединенные Штаты — единственная страна, не отмечающая эту победу.

Как отметил историк Константин Залесский, слова главы Белого дома Дональда Трампа о победе США во Второй мировой войне адресованы в первую очередь американским избирателям. Он предположил, что такие заявления призваны укрепить в гражданах веру в исключительность и величие своего государства. Эксперт отметил, что подобные исторические мифы характерны для многих стран — участниц войны.

Между тем Трамп заявил, что США готовят для России «маленький сюрприз». Так он прокомментировал будущие действия Вашингтона в отношении Москвы, не уточнив, о каких именно шагах идет речь.

США
Дональд Трамп
СССР
Ташкент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.