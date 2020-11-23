Актёра Прилучного прооперируют после госпитализации

https://static.news.ru/photo/11d0c650-2d97-11eb-86d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Артист Павел Прилучный, попавший в московскую клинику имени Пирогова, будет прооперирован. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил информированный источник.

Как стало известно ранее, Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии. У него диагностировали перелом лицевых костей, ссадины и ушибы.

Сам артист в разговоре с правоохранителями заявил, что подвергся нападению. В настоящий момент этим делом занимаются сотрудники полиции. Когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.

Позднее выяснилось, что утром в понедельник врачи клиники имени Пирогова провели осмотр. В результате было принято решение, согласно которому Прилучному после полученного смещения скулы и вывиха нижней челюсти понадобится операция. Хирургическое вмешательство будет произведено 24 ноября, передаёт «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящий момент медицинские специалисты оценивают состояние здоровья актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Сычёва.