Актёра Прилучного прооперируют после госпитализации

Артист Павел Прилучный, попавший в московскую клинику имени Пирогова, будет прооперирован. Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщил информированный источник.
Как стало известно ранее, Прилучный попал в московскую клинику имени Пирогова с травмами лица после избиения. Молодого артиста избавили от соседства с простыми смертными, поместив в платную палату травматологии. У него диагностировали перелом лицевых костей, ссадины и ушибы.
Сам артист в разговоре с правоохранителями заявил, что подвергся нападению. В настоящий момент этим делом занимаются сотрудники полиции. Когда Прилучный обратился в больницу, он был трезв.
Позднее выяснилось, что утром в понедельник врачи клиники имени Пирогова провели осмотр. В результате было принято решение, согласно которому Прилучному после полученного смещения скулы и вывиха нижней челюсти понадобится операция. Хирургическое вмешательство будет произведено 24 ноября,
Как ранее писал NEWS.ru, в настоящий момент медицинские специалисты оценивают состояние здоровья актёра Павла Прилучного как стабильное. Об этом журналистам рассказала представитель артиста Екатерина Сычёва.