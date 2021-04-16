Адвокат поделился подробностями уголовного дела против Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/b82a3a32-9f74-11eb-a873-96000091f725_660.jpg Сергей Жорин Фото: vk.com/advokat_zhorin

Адвокат Сергей Жорин раскрыл подробности уголовного дела о пропаганде наркотиков, возбуждённого против известного рэпера Алишера Моргенштерна. Специалист уточнил, что в связи с обвинением назначена лингвистическая экспертиза, передаёт «Подъём».

Назначена лингвистическая экспертиза. Теперь не только управлению, но и экспертам ЭКЦ МВД, а также суду придётся очень детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, посмотреть видеоролики, стенограммы почитать его произведения, — сказал Жорин.

Он также пожелал экспертам приятного просмотра. Специалистам предстоит досконально изучить творчество артиста, чтобы выяснить, что же он на самом деле имел в виду. Как уточняет ТАСС, рэпер свою вину категорически не признаёт.

Наша официальная позиция заключается в том, что никакой пропаганды наркотиков нет в произведениях Моргенштерна, который не признает вину в совершении административного правонарушения, — передаёт агентство слова защитника рэпера.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом послужили клипы артиста «Розовое вино-2» и Family.