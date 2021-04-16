Против Моргенштерна возбудили дело

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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве возбудили административное дело в отношении рэпера Моргенштерна за пропаганду наркотиков. Поводом послужили клипы артиста «Розовое вино-2» и Family.

УНК ГУ МВД России по Москве возбудило в отношении Моргенштерна административное дело по ч. 1 ст. 6.13 КоАП РФ (пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств), — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что поводом для возбуждения дела послужило заявление экс-депутата от ЛДПР Дмитрия Носова, который пожаловался на клипы певца «Розовое вино-2» и «Family». 23-летнему Алишеру Валееву, более известному под псевдонимом Моргенштерн, теперь грозит штраф до 1 млн рублей.

Как писал NEWS.ru, Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить творчество Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Об этом заявила член Общественной палаты и директор Лиги Екатерина Мизулина. По её мнению, артист последовательно занимается пропагандой наркотиков в подростковой среде. При выявлении нарушений Мизулина попросила привлечь его к ответственности.

Ранее журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить этого рэп-исполнителя. Он считает, что Моргенштерн склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.