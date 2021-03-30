Ведущий Первого канала заявил в прокуратуру на Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/c81821fe-9162-11eb-9e24-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.

В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео «рэпера» Алишера Валеева ака Моргенштерн. <...> Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал, — написал Осташко в Instagram.

Он предложил своим подписчикам устроить своеобразный флешмоб: на YouTube-канале «Политическая Россия — PolitRussia» под роликом о Моргенштерне Осташко выложил шаблон для заявления в прокуратуру, который журналист предложил заполнить всем желающим и отправить в ведомство.

Чем больше будет заявлений, тем быстрее и эффективнее прокуратура отреагирует на наши справедливые требования прекратить транслировать эту мерзость по ТВ и в Интернете, — отметил ведущий.

Ранее с критикой действий Моргенштерна выступил боксёр Денис Лебедев. Он назвал рэпера отбросом общества. Боец ММА Александр Шлеменко также нелестно высказался о музыканте, назвав его бесом. Не остался в стороне и экс-боец ММА Хабиб Нурмагомедов, который в сторис Instagram призвал «чистить эту грязь с экранов».

Как писал NEWS.ru, Альфа-Банк нанял на работу Моргенштерна. 23-летний музыкант будет директором по работе с молодёжью. Эту должность в кредитной организации придумали специально для него. Позже в банке признали, что новость о приёме на работу Моргенштерна расколола общество. Тем не менее было решено продолжить сотрудничество с исполнителем.