Генпрокуратуру попросили проверить Моргенштерна на пропаганду наркотиков

https://static.news.ru/photo/4479b3f4-9242-11eb-909f-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/morgenshtern

Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить творчество рэпера Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков. Об этом заявила член Общественной палаты и директор Лиги Екатерина Мизулина в ходе конференции, посвящённой информационной безопасности детей.

По поводу Моргенштерна. Не озвучивали ещё эту тему публично. Лига безопасного интернета обратилась в правоохранительные органы, Генеральную прокуратуру в связи с действиями данного исполнителя, — цитирует ТАСС Мизулину.

По её мнению, артист последовательно занимается пропагандой наркотиков в подростковой среде. При выявлении нарушений Мизулина попросила привлечь его к ответственности.

Как сообщал NEWS.ru, журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.