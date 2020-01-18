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Голливудские актёры Хью Грант и Мэтью Макконахи сосватали своих родителей: 91-летний Джеймс Грант и 88-летняя Кей Макконахи устроят романтический ужин.

Они должны встретиться, и мы не увидим их, вероятнее всего, до конца вечера, — приводит комментарий Макконахи ресурс Super.ru.

Хью Грант пошутил в ответ, что мог бы заняться сватовством среди тех, кому за 85.

Кей Макконахи овдовела в 1992 году. Джейс Грант потерял супругу в 2001 году.

Как писал NEWS.ru, медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.