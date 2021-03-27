Выявлена связь между весом ребёнка и привычкой матери пить кофе

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Регулярно пьющие кофе беременные женщины рожают детей, которые легче и меньше, чем у матерей, не имеющих привязанности к этому напитку. К такому выводу пришли учёные из Национального института здоровья детей и человеческого развития имени Юнис Шрайвер (США).

Доктор медицинских наук, один из авторов исследования Кэтрин Грантц заявила, что полученные учёными данные ясно свидетельствуют — во время беременности стоит ограничить или вовсе отказаться от кофеиносодержащих напитков.

Исследователи проанализировали информацию, собранную в ходе наблюдений за двумя тысячами женщин с восьмой по 13-ю неделю беременности, передаёт РИА Новости. Все будущие матери были здоровы и не курили. С 10-й по 13-ю неделю женщины сдавали образцы крови, которые исследовали на содержание кофеина и вырабатывающегося при его расщеплении параксантина. Выяснилось, что женщины, употреблявшие около 50 миллиграммов кофеина в день (эквивалент половины чашки крепкого кофе), рожали младенцев, весивших в среднем на 66 граммов легче, чем дети матерей, вовсе не употреблявших кофеин.

Учёные считают, что кофеин сужает сосуды в плаценте, что, в свою очередь, приводит к ухудшению кровоснабжения плода. Также исследователи полагают, что это вещество может провоцировать выработку гормонов стресса у ребёнка, повышая шансы на развитие опасных заболеваний в будущем.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что всего через пару часов после остывания кофе с молоком уже лучше не пить, так как в нём развиваются различные микроорганизмы, которые могут навредить человеку, писал NEWS.ru.