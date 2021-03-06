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Названа опасность остывшего кофе для здоровья

04:34, 07 марта 2021
Фото: pixabay

Всего через пару часов после остывания кофе с молоком уже лучше не пить. Дело в том, что в нём развиваются различные микроорганизмы, которые могут навредить человеку.

При этом в обычном чёрном кофе их значительно меньше. Поэтому он может постоять, его можно пить даже после нескольких часов.

Влага является оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нём микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час, — рассказала радио Sputnik врач-диетолог и гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

Однако даже кофе без сахара и молока при остывании лучше хранить в холодильнике. Как, впрочем, любые приготовленные блюда. Их можно держать максимум час-два при комнатной температуре, а затем лучше убрать их в холодное место.

Но золотое правило в данном случае — готовь столько, сколько съешь за один раз, тогда от продуктов будет максимальная польза.

Ранее NEWS.ru писал, что есть много сладких фруктов опасно из-за содержания в них большого количества фруктозы. Это моносахарид, и если с ним переборщить, уровень холестерина в крови повышается, что ведёт к образованию токсичного висцерального жира и нарушению обмена веществ.

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