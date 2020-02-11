Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.
Результаты исследования
Также выяснилось, что повышенный уровень тестостерона увеличивает риск развития диабета второго типа на 37% у женщин, но снижает на 14% у мужчин. Высокий уровень этого гормона грозит женщинам возникновением синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.
Учёные отметили, что собираются исследовать влияние тестостерона и на другие заболевания.
Ранее NEWS.ru писал о выводах американских врачей-урологов, которые установили, что диета с пониженным содержанием жиров может приводить к снижению уровня тестостерона у мужчин.
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