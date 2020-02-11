https://static.news.ru/photo/f224ebc8-4cec-11ea-9130-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Учёные-медики из Кембриджского и Эксетерского университетов провели генетический анализ более 425 тысяч образцов крови мужчин и женщин, чтобы изучить влияние уровня тестостерона в организме на риск развития рака и сахарного диабета.

Результаты исследования приводит MedicalXpress. Специалисты установили, что высокий уровень тестостерона, который и ранее ассоциировали с опухолями, может являться причиной онкологических заболеваний, а не их следствием. В частности, высокий уровень «мужского гормона» способствует развитию рака молочной и предстательной желёз.

Также выяснилось, что повышенный уровень тестостерона увеличивает риск развития диабета второго типа на 37% у женщин, но снижает на 14% у мужчин. Высокий уровень этого гормона грозит женщинам возникновением синдрома поликистозных яичников и эндометриоза.

Учёные отметили, что собираются исследовать влияние тестостерона и на другие заболевания.

Ранее NEWS.ru писал о выводах американских врачей-урологов, которые установили, что диета с пониженным содержанием жиров может приводить к снижению уровня тестостерона у мужчин.