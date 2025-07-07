Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 22:59

Ученые выяснили, для кого фисташки будут особенно полезны

CDN: употребление ночью фисташек снижает риск развития диабета

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Употребление фисташек вечером положительно влияет на здоровье кишечника и метаболизм у людей с нарушениями углеводного обмена, сообщили журналу Current Developments in Nutrition ученые из Университета штата Пенсильвания. В исследовании принял участие 51 взрослый с преддиабетом.

В течение двух 12-недельных этапов участники поочередно включали в рацион либо углеводную закуску (15–30 г), либо 57 граммов фисташек. После каждого этапа анализировали микробиом кишечника по образцам кала.

Результаты показали увеличение числа «полезных» бактерий, таких как Roseburia и представители Lachnospiraceae, которые вырабатывают бутират — короткоцепочечную жирную кислоту. Бутират обеспечивает клетки толстой кишки энергией, укрепляет кишечный барьер и снижает воспаление. Кроме того, уменьшалось количество вредных бактерий, например Blautia hydrogenotrophica, которые связаны с негативными эффектами для почек и сердца.

Ранее невролог Комаров раскрыл, как сохранить хорошее самочувствие в жару. По его словам, нужно выпивать 3–4 кружки горячего чая. Этот напиток помогает охладиться и содержит витамины и микроминералы, стабилизирующие клеточную мембрану.

фисташки
здоровье
бактерии
диабет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе прошли протесты против фон дер Ляйен
В России призвали принять жесткие меры против пропаганды сатанизма
Трамп прокомментировал возобновление поставок оружия Украине
Скандал в Театре на Покровке. Директора уволили из-за гастролей в Курск?
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 июля, очень много злаков
Названа причина остановки поставок оружия от США Украине
В США рассказали, сколько территорий ДНР взято под контроль ВС РФ
Названы способы спастись в знойную жару без кондиционера и вентилятора
Глава Запорожской области рассказал о передаче украинцами данных о ТЦК
Маск решил покончить с Трампом: его новая партия сметет всех. РФ поможет?
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в России
В Дагестане произошло массовое отравление
Президент Бразилии резко ответил на слова Трампа о пошлинах для стран БРИКС
«Где юмор?»: о чем шоу «Звезды в стендапе», как выступил Кологривый
Аэропорт Перми временно перестал работать
Отец Маска рассказал о своем заветном желании по поводу России
В Пулково решили отменить платный вход в «курилку»
8 июля: День Петра и Февронии. Семейные приметы и запреты дня
Пушилин рассказал о погибших в результате атаки ВСУ на Горловку
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 июля 2025 года
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.