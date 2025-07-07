Ученые выяснили, для кого фисташки будут особенно полезны

Ученые выяснили, для кого фисташки будут особенно полезны CDN: употребление ночью фисташек снижает риск развития диабета

Употребление фисташек вечером положительно влияет на здоровье кишечника и метаболизм у людей с нарушениями углеводного обмена, сообщили журналу Current Developments in Nutrition ученые из Университета штата Пенсильвания. В исследовании принял участие 51 взрослый с преддиабетом.

В течение двух 12-недельных этапов участники поочередно включали в рацион либо углеводную закуску (15–30 г), либо 57 граммов фисташек. После каждого этапа анализировали микробиом кишечника по образцам кала.

Результаты показали увеличение числа «полезных» бактерий, таких как Roseburia и представители Lachnospiraceae, которые вырабатывают бутират — короткоцепочечную жирную кислоту. Бутират обеспечивает клетки толстой кишки энергией, укрепляет кишечный барьер и снижает воспаление. Кроме того, уменьшалось количество вредных бактерий, например Blautia hydrogenotrophica, которые связаны с негативными эффектами для почек и сердца.

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