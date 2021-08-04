Врачи рассказали, как по глазам определить «скрытого убийцу» в организме

На повышенный уровень холестерина в организме человека может указывать роговичная дуга глаза. Об открытии британских медиков рассказывает издание Daily Express.

Как уточняет издание, роговичная дуга возникает в глазу человека над или под роговицей. При этом она способна превращаться в кольцо вокруг радужной оболочки глаза.

Её появление может быть вызвано жировыми отложениями. При этом дуга не влияет на состояние зрения и не требует лечения как такового. Однако она свидетельствует об опасном уровне холестерина в организме человека.

Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний, — пояснили медики.

Повышенный уровень холестерина в организме имеет свойство «скрытого убийцы», поскольку угроза здоровью и жизни человека нарастает совершенно бессимптомно.

Для снижения уровня холестерина врачи рекомендуют пациентам правильно питаться и заниматься спортом. Также им рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя.

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