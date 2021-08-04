Врачи рассказали, как по глазам определить «скрытого убийцу» в организме

На повышенный уровень холестерина в организме человека может указывать роговичная дуга глаза. Об открытии британских медиков рассказывает издание Daily Express.
Как уточняет издание, роговичная дуга
Её появление может быть вызвано жировыми отложениями. При этом дуга не влияет на состояние зрения и не требует лечения как такового. Однако она свидетельствует об опасном уровне холестерина в организме человека.
Такой симптом у пациента в возрасте до 45 лет говорит о повышенном риске сердечных заболеваний, — пояснили медики.
Повышенный уровень холестерина в организме имеет свойство «скрытого убийцы», поскольку угроза здоровью и жизни человека нарастает совершенно бессимптомно.
Для снижения уровня холестерина врачи рекомендуют пациентам правильно питаться и заниматься спортом. Также им рекомендуется отказаться от курения и употребления алкоголя.
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