Учёные выяснили происхождение коронавируса

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Учёные из Кембриджского университета и института Пирбрайта выявили ключевые изменения возбудителя коронавируса SARS-CoV-2. Речь идёт о трансформациях, которые сделали вирус опасным для человека.

Выяснилось, что генетические адаптации, которые позволили вирусу перейти от летучих мышей к людям, были аналогичны тем, что вызвали вспышку атипичной пневмонии в 2003 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в PLOS Biology. Таким образом, специалисты пришли к выводу, что существует общий механизм мутации этого семейства вирусов.

Учёные сравнили SARS-CoV-2 и на 96% схожий с ним вирус RaTG13. Они поменяли местами области S-белка (белок-«шип»), который ответственен за связывание вируса с клеточными рецепторами человека ACE2.

Оказалось, что «шипы» SARS-CoV-2, содержащие области RaTG13, не могут эффективно связываться с ACE2 и передаваться людям, в то время как у «шипов» RaTG13 c областями SARS-CoV-2 таких сложностей не возникало.

По мнению исследователей, результаты их изысканий свидетельствуют о том, что изменения в S-белке SARS-CoV-2 происходили исторически. Возможно, именно это сыграло ключевую роль в том, чтобы позволить вирусу преодолеть видовой барьер, перейти к человеку и разрастись до общемировых масштабов.

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