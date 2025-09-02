Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 16:49

Ученые заявили об остановке роста продолжительности жизни людей

PNAS: ученые указали на замедление роста продолжительности жизни после 1939 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резкий рост продолжительности жизни, наблюдавшийся в прошлом веке, более не повторится, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). К такому заключению пришли специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон, Института демографических исследований Макса Планка и французского Института демографических исследований.

Ученые провели комплексный анализ статистики смертности в 23 государствах с высокими доходами населения и низкими показателями смертности. Результаты демонстрируют, что поколения, появившиеся на свет после 1939 года, в среднем не достигнут столетнего рубежа.

Если в начале XX столетия каждое новое поколение жило на пять с половиной месяцев дольше предыдущего, то после 1939 года этот прирост сократился до двух с половиной — трех с половиной месяцев. Современные темпы роста продолжительности жизни существенно уступают показателям прошлого.

Авторы работы акцентируют, что исторический прорыв был обеспечен резким сокращением младенческой смертности благодаря развитию медицины и улучшению условий существования. В настоящее время смертность в детском возрасте уже достигла минимальных значений, а улучшение показателей среди старших возрастных групп не может обеспечить сопоставимого скачка.

При этом исследователи указывают на вероятную погрешность прогнозов. Непредвиденные события, включая пандемии, появление революционных медицинских технологий или социальные трансформации, способны скорректировать траекторию изменения продолжительности жизни.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни зависит от наследственности. По его словам, если кто-то из близких родственников человека прожил до 100 лет, его шансы дожить до такого возраста в 17 раз выше.

ученые
наука
продолжительность жизни
медицина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.