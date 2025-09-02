Ученые заявили об остановке роста продолжительности жизни людей PNAS: ученые указали на замедление роста продолжительности жизни после 1939 года

Резкий рост продолжительности жизни, наблюдавшийся в прошлом веке, более не повторится, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). К такому заключению пришли специалисты из Университета Висконсин-Мэдисон, Института демографических исследований Макса Планка и французского Института демографических исследований.

Ученые провели комплексный анализ статистики смертности в 23 государствах с высокими доходами населения и низкими показателями смертности. Результаты демонстрируют, что поколения, появившиеся на свет после 1939 года, в среднем не достигнут столетнего рубежа.

Если в начале XX столетия каждое новое поколение жило на пять с половиной месяцев дольше предыдущего, то после 1939 года этот прирост сократился до двух с половиной — трех с половиной месяцев. Современные темпы роста продолжительности жизни существенно уступают показателям прошлого.

Авторы работы акцентируют, что исторический прорыв был обеспечен резким сокращением младенческой смертности благодаря развитию медицины и улучшению условий существования. В настоящее время смертность в детском возрасте уже достигла минимальных значений, а улучшение показателей среди старших возрастных групп не может обеспечить сопоставимого скачка.

При этом исследователи указывают на вероятную погрешность прогнозов. Непредвиденные события, включая пандемии, появление революционных медицинских технологий или социальные трансформации, способны скорректировать траекторию изменения продолжительности жизни.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что продолжительность жизни зависит от наследственности. По его словам, если кто-то из близких родственников человека прожил до 100 лет, его шансы дожить до такого возраста в 17 раз выше.