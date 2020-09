Учёные установили, что низкий уровень доброжелательности не вредит карьере

https://static.news.ru/photo/9bd5f422-ec6c-11ea-92f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Специалисты из Калифорнийского университета в Беркли развенчали миф о том, что низкий уровень доброжелательности не помогает человеку строить карьеру.

Исследователи проанализировали этот миф с точки зрения большой пятёрки психологических качеств. К ним относятся пять независимых друг от друга характеристик, среди которых экстраверсия — любовь человека общаться и заводить знакомства, доброжелательность — дружелюбие и умение приходить к компромиссу с людьми, невротизм, добросовестность и открытость опыту.

Оказалось, что обладающие высоким показателем экстраверсии люди имели более высокий шанс продвинуться по карьерной лестнице. При этом показатель доброжелательности никак не влиял на этот шанс. Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

NEWS.ru писал, что уч`ные из США, Бельгии и России назвали профессии, от которых уменьшается и растёт мозг.