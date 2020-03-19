https://static.news.ru/photo/45237d78-69c4-11ea-a21b-fa163e6e4271_660.jpg Фото: Яна Розова/flickr.com

Группа учёных из США, Гренландии и Бразилии пришла к выводу, что таким морским млекопитающим, как нарвалы, бивень на голове нужен только ради демонстрации силы перед самцами-сородичами. Других функций у зубного выроста этого вида пока не обнаружено.

Дело в том, что если какой-то орган орган сформирован половым отбором, то его черты выделяются сильнее, чем у частей тела, которые необходимы исключительно для выживания. Поэтому исследователи изучили морфологию 245 взрослых самцов нарвалов. Данные об этих животных собирались на протяжении 35 лет. Относительные размеры их бивня сравнивали с относительной шириной хвостового плавника и выстроили графики.

Отношение размеров отростка к длине тела лучше всего описывает параболическая кривая, а для хвостового плавника больше подходит линейная модель. Это поддерживает гипотезу о том, что размеры бивней регулируются половым отбором, говорится в статье, опубликованной в журнале Biology Letters. Вероятно, самцы используют их, чтобы показать соперникам своё превосходство. Это объясняет и ритуальное скрещивание бивней. У самок такой нарост не развивается.

Ранее NEWS.ru писал, как бивень нарвала, а также храбрость лондонцев спасли их от террориста. 28-летний рецидивист арабского происхождения в декабре 2019 года устроил кровавую резню в центре британской столицы. Увидев, как боевик нападает на прохожих, к нему поспешило несколько мужчин: бывший заключённый, экскурсовод и повар. Последний сорвал со стены здания лондонской гильдии рыботорговцев полутораметровый бивень нарвала и уже с помощью него пытался обезвредить нападавшего. В итоге общими усилиями террориста удалось скрутить. Люди удерживали атакующего до прибытия полицейских, которые в итоге застрелили боевика, так как тот угрожал устроить самоподрыв.