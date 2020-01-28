https://static.news.ru/photo/5197a9e4-41dd-11ea-9be3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович с женой Людмилой Фото: Владимир Синдеев/ТАСС

Супруга бывшего президента Украины Виктора Януковича владеет элитной недвижимостью в Крыму. Её стоимость в 2015 году оценивалась в 25 млн долларов.

Людмила Янукович живёт в курортном посёлке Отрадное, расположенном в пригороде Ялты. На территории поместья площадью 1,2 гектара есть собственный галечный пляж. Площадь особняка составляет 2,4 тысячи квадратных метров. Рядом с ним расположены коттеджи для отдыха, дома для прислуги, бассейн, теннисный корт, спа-центр и другие помещения, сообщает «Радио Свобода».

Бывшая первая леди Украины ведёт затворнический образ жизни, свободный подъезд к поместью перекрыт, а на территории работает постоянное видеонаблюдение, утверждают журналисты. По их данным, Виктор Янукович стал владельцем этой земли в 2003 году. До этого она принадлежала НИИ виноградарства и виноделия «Магарач».

Как писал NEWS.ru, Международный инвестиционный банк (МИБ) обязан по решению украинского суда вернуть 247 млн гривен, изъятых из Всеукраинского банка развития (ВБР) на счета Агентства по управлению арестованными активами (АРМА). ВБР принадлежит сыну экс-президента страны Виктора Януковича, а МИБ — экс-лидеру Украины Петру Порошенко.