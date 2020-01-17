https://static.news.ru/photo/f8c74ccc-394c-11ea-91cd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Янукович Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский суд обязал Международный инвестиционный банк (МИБ) перечислить 247 млн гривен, изъятых из ликвидированного Всеукраинского банка развития (ВБР), на счета Агентства по управлению арестованными активами (АРМА). МИБ принадлежит бывшему президенту страны Петру Порошенко, а ВБР — сыну беглого экс-главы государства Виктора Януковича.

В своё время деньги были арестованы в рамках уголовного производства о легализации незаконных доходов окружения Януковича, сообщила пресс-служба администрации президента Украины. Однако в дальнейшем финансы осели на счетах банка руководившего в тот период страной Порошенко.

Каким образом это произошло и насколько законно, выясняет прокуратура.

МВД Украины объявило об аресте счетов в банке Януковича-младшего в 2015 году. По данным ведомства, в 2012–2014 годах сотрудники ВБР выдали кредиты государственным предприятиям по завышенным процентным ставкам. Доходы были легализованы путём размещения средств на депозитных счетах Януковича и подконтрольных лиц.

Осенью 2014 года Нацбанк Украины признал ВБР неплатёжеспособным. Своё решение финансовый регулятор объяснил тем, что Евросоюз заморозил активы акционера банка. Весной 2018 года, как писал NEWS.ru, киевский суд отменил арест счетов в ВБР.