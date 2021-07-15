ЮНИСЕФ назвал число россиян, находящихся на грани голода

Более 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания — на грани голода. Такие данные приводит фонд ЮНИСЕФ в своём докладе о продовольственной безопасности в мире.

Данные международной организации основаны на показателях официальной российской статистики. В 2018–2020 годах 400 тысяч россиян относились к группе «экстремальной уязвимости», отмечается в докладе. То есть именно столько людей в России были на грани голода. Люди этой категории вынуждены ограничивать себя в количестве еды, пропускать приём пищи или не есть совсем из-за отсутствия денег или других ресурсов.

Ещё 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной уязвимости». То есть они не отказываются от еды полностью, но экономят, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты на низкокалорийные. Полностью голодающих в России нет.

Ранее сообщалось, что цены на продукты питания по всему миру продолжают расти, и чем стремительнее это происходит, тем больше людей обречено на голод. Однако Россия справилась с этой проблемой и постепенно превращается в мировую житницу.