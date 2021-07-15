ЮНИСЕФ назвал число россиян, находящихся на грани голода

Более 9 млн россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания — на грани голода. Такие данные приводит фонд ЮНИСЕФ в своём докладе о продовольственной безопасности в мире.
Данные международной организации
Ещё 8,8 млн россиян до сих пор находятся в группе «умеренной уязвимости». То есть они не отказываются от еды полностью, но экономят, сокращая потребление пищи и заменяя питательные продукты на низкокалорийные. Полностью голодающих в России нет.
Ранее сообщалось, что цены на продукты питания по всему миру продолжают расти, и чем стремительнее это происходит, тем больше людей обречено на голод. Однако Россия справилась с этой проблемой и постепенно превращается в мировую житницу.