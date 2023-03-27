«Ёжик» уничтожает всё: что за новый ударный дрон придумали в России Наземный дрон «Ежик» будет использован против бронированной техники и живой силы противника в укреплениях

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Специалисты конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали роботизированную платформу «Ёжик» — наземный дрон для уничтожения бронированной техники. По словам исполнительного директора организации Андрея Братенькова, в компании проанализировали опыт применения подобных беспилотников за рубежом и пришли к выводу, что нужно делать максимально дешевый аппарат. Что известно о характеристиках «Ёжика» и какие еще эффективные дроны есть в распоряжении Вооруженных сил РФ, — в материале NEWS.ru.

Что известно о характеристиках «Ёжика»

Братеньков заявил, что наземный дрон «Ёжик» способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Дальность его работы составляет до 5 км. Платформа способна сохранять подвижность, как бы ее не переворачивали. Разработчики уже задумываются о том, чтобы в перспективе увеличить полезную нагрузку «Ёжика» до 10 кг. По словам Братенькова, основное предназначение дрона — уничтожение живой силы противника в укреплениях (окопах), а также бронированной техники неприятеля.

«Ёжик» создается для того, чтобы при ухудшении боевой обстановки солдаты могли запустить из окопа к неприятелю транспортное средство, которое доставило бы противнику мину. Либо подвезло боеприпас «под брюхо» бронированной технике неприятеля, потому что это самое уязвимое место у всей ползающей по земле техники«, — сообщил Братеньков.

Исполнительный директор КБ «Спектр Инжирининг» добавил, что новый дрон имеет колесную платформу, благодаря чему его проходимость очень высока. По слова разработчиков, это «оптимальный вариант с точки зрения стоимости процесса и живучести».

В конструкторском бюро также рассказали о разработке серии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для широкого спектра применения, которые предназначены для уничтожения бронетанковой техники. Огневые испытания дронов запланированы на весну.

Какие у «Ёжика» перспективы

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил NEWS.ru, что разработанный дрон еще дорабатывается и, скорее всего, в финальном варианте «Ёжику» будет под силу преодолевать антидроновую защиту противника.

«Я думаю, что эффективность „Ёжика“ будет зависеть от взрывчатого вещества, емкости аккумулятора, дальности применения и от задач, которые он будет решать — вывод из строя техники противника или уничтожение», — считает Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что в нынешних реалиях России «нужно много дронов, хороших и разных».

Какие беспилотники есть у ВС РФ

Россия располагает неплохими вариантами БПЛА, сказал в разговоре с NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин. По его словам, выступающий в роли дрона-камикадзе «Ланцет» с дальностью применения 40–50 км является достаточно эффективным аппаратом. Также хорошо себя зарекомендовали спроектированные концерном «Калашников» «Куб» и «Орлан» с радиусом применения в 250 км, возможностью нести полезную нагрузку в 60 кг и до четырех ракет класса «воздух — воздух».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Интеллектуальный барражирующий комплекс «ZALA-Ланцет»

При этом Литовкин подчеркнул, что эффективность работы любого БПЛА зависит от слаженной работы с артиллерией и авиацией.

«Всё это относительно бесполезно без тандемной работы в едином контуре с артиллерией и авиацией. Ведь всё равно без грамотного целеуказания и оперативной реакции подразделений, отвечающих за огневое поражение, никакой, даже самый продвинутый дрон, погоды вам не сделает», — подчеркнул Литовкин.

Что говорят власти о разработке новых беспилотников

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил на днях, что беспилотники вообще не являются главной силой в ходе специальной военной операции (СВО). Однако он подчеркнул, что России необходимо запустить полноценную линейку ударных БПЛА. Медведев отметил, что несколько образцов уже созданы, их необходимо перевести на постоянное производство. Что касается разведывательных БПЛА, они уже поставлены на конвейер, утверждает зампред Совбеза.

«Уверен, мы будем иметь полную линейку беспилотников в ближайшее время. Если говорить обо всей линейке, то вот я вам так скажу. Разведывательные беспилотники у нас нормальные уже, и мы наладили их производство», — заявил Медведев.

Какое будущее ждет российские БПЛА

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с NEWS.ru отметил, что на данный момент российская концепция развития БПЛА нацелена на создание большого количества малых и средних дронов, которые, в свою очередь, будут формировать рой. Он считает, что у РФ есть для этого все возможности, а ресурсы на выполнение этой задачи «брошены значительные».

«Например, „Охотник“ может совершенно спокойно работать с автоматизированным комплексом „Уран“. Также принято решение количественно и качественно наращивать и развивать все виды ударных, разведывательных и иных типов беспилотников», — подчеркнул Сивков.