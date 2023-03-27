Военный эксперт назвал перспективы нового российского дрона «Ежик» Военный эксперт Дандыкин: эффективность дрона «Ежик» еще дорабатывается

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Эффективность российского дрона «Ежик» еще дорабатывается, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, БПЛА еще ждет ряд испытаний. Дандыкин полагает, что беспилотнику будет под силу преодолевать антидроновую защиту противника.

Если новому дрону получится преодолеть антидроновую защиту противника, это будет очень хорошо. «Ежик» будет проходить испытания, он дорабатывается. Я думаю, что эффективность «Ежика» будет зависеть от взрывчатого вещества, емкости аккумулятора, дальности применения и от задач, которые он будет решать — вывод из строя техники противника или уничтожение. Я считаю, что сейчас нам нужно много дронов, хороших и разных, в том числе и тех, кто может действовать роем, — рассказал он.

27 марта исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» Андрей Братеньков сообщил о разработке специалистами компании наземного дрона «Ежик». Его основной функцией станет уничтожение бронетехники противника.

По его словам, аппарат создавался при условии, что он должен быть максимально дешевым в производстве. Братеньков добавил, что «Ежика» также можно использовать для уничтожения противника, укрывающегося в окопах. Туда он способен доставить мину, пояснил исполнительный директор бюро. Также он рассказал, что колесный дрон является оптимальным решением с точки зрения стоимости процесса и живучести.