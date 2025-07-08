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08 июля 2025 в 18:16

На летевшем в украинский ТЦК дроне заметили любопытное послание

На Украине показали целившийся в ТЦК дрон с надписью «от жителей Николаева»

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало снимки ударного беспилотника, целью которого, как утверждается, был один из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на территории страны. На поверхности БПЛА можно заметить надпись на украинском языке: «От благодарных жителей города Николаева». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Ранее блогер украинского происхождения Анатолий Шарий сообщил, что на Украине женщина пыталась выбить сына из автобуса территориального центра комплектования, после чего умерла в автомобиле скорой помощи. Когда мужчину увезли на автобусе, его мать потеряла сознание прямо на дороге.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что мирные жители подконтрольных Киеву территорий через интернет-мессенджеры передают российским властям сведения о расположении ТЦК и дислокации Вооруженных сил Украины. По его словам, за ТЦК числится множество преступлений против жителей Украины, «вплоть до убийства несогласных быть пушечным мясом за интересы Запада».

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