«Формировать рой»: Сивков рассказал о направлении развития российских БПЛА Военный эксперт Сивков: развитие отечественных БПЛА нацелено на формирование роя

Фото: Министерство обороны РФ

БПЛА «Охотник»

Военный эксперт Константин Сивков рассказал NEWS.ru, что концепция развития российских беспилотников нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА. Также планируется развивать все виды ударных и разведывательных дронов.

Наша концепция развития беспилотных летательных аппаратов на данный момент нацелена на создание большого количества малых и средних БПЛА, которые, в свою очередь, будут формировать рой. И все возможности для этого у нас есть, — сказал Сивков.

В пример он привел БПЛА «Охотник», который может совершенно спокойно работать с автоматизированным комплексом «Уран».

Также принято решение количественно и качественно наращивать и развивать все виды ударных, разведывательных и иных типов беспилотников. История эта массовая, и ресурсы на ее решение брошены значительные, — добавил Сивков.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что Россия обладает рядом беспилотников, способных конкурировать с западными дронами, в их числе «Ланцет», «Куб» и «Орлан». При этом он отметил, что любой БПЛА сам по себе малоэффективен, если не работает в связке с авиацией и артиллерией.