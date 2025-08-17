Расчет БПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с помощью БПЛА «Молния» уничтожил украинский пункт управления БПЛА, сообщило журналистам Минобороны России. Уточняется, что личный состав также был ликвидирован.

«Молния» поразила пункт управления украинскими дронами

«Оператором разведывательного беспилотника был выявлен неоднократный запуск различных ударных дронов из жилой постройки, где украинские боевики соорудили пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра в Херсонской области», — пояснили в ведомстве.

После передачи координат было принято решение применить по цели ударный беспилотник самолетного типа «Молния». По противнику был нанесен сокрушительный удар, подчеркнули в МО. В министерстве отметили, что российские военные ежедневно уничтожают пункты управления БПЛА ВСУ, пункты временной дислокации, артиллерийские орудия, минометы, бронетехнику, плавсредства и личный состав ВСУ в Херсонской области.

На правом берегу Днепра уничтожили группу наемников

На правом берегу Днепра в Херсонской области уничтожили группу французских наемников, сообщил РИА Новости оператор ударного БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным Хаба. По его словам, это были операторы БПЛА, и они явно собирались отрабатывать по позициям российских войск.

«Европейской внешности были, были и темнокожие люди, были и светлокожие. Но мы поняли, что это французы по их шевронам <...>. В итоге всех мы уничтожили. В течение часа где-то», — сказал он.

По словам бойца, ему и его расчету приходилось видеть на правом оккупированном берегу Херсонской области не только французских, но и грузинских боевиков.

ВС России разгромили блиндаж бойцами ВСУ в ДНР

Расчет 152-мм гаубицы «Мста-Б» 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА Южной группировки войск уничтожили блиндаж с украинскими военными на Константиновском направлении в ДНР, сообщила пресс-служба Минобороны России. Там отметили, что также была сожжена американская гаубица М119.

«Расчетами БПЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии Южной группировки орудие ВСУ уничтожено», — подчеркнули в ведомстве.

В МО уточнили, что блиндаж с бойцами ВСУ был найден в районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР силами воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом, констатировали в министерстве.

