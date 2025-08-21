Военэксперт оценил украинский законопроект об изменении границ Донбасса

Россия не признает изменения в границах подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР, так как это противоречит ее Конституции, заявил в беседе с NEWS.ru капитан I ранга, военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Москва не пойдет на такой шаг.

Конституция Российской Федерации не предполагает признания таких законов. ЛНР и ДНР на референдуме полностью вошли в нее на правах полноценных субъектов. Так что согласиться с такими изменениями — нарушить собственную Конституцию. Я не думаю, что Россия пойдет на это, — заявил Дандыкин.

Украина неоднократно пыталась срывать переговоры с Россией, напомнил эксперт. Он также добавил, что срыв переговоров ей удавался, как это было в Стамбуле в 2022 году.

Сейчас ситуация отличается. Тем не менее риск срыва остается. Неизвестно, как будет развиваться ситуация, — добавил он.

Ранее в Верховную раду внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому должны будут измениться административные границы четырех областей. Как заявила народный депутат Анна Скороход, подконтрольные Киеву территории Донбасса и Луганщины должны будут присоединить к Харьковской и Днепропетровской областям соответственно.