Ветеринар назвал способ безопасно возить животных в автомобиле

Комфортный температурный режим, кормёжка за 2–3 часа до путешествия и фиксация питомца в автомобиле — соблюдение этих условий позволит обеспечить безопасную перевозку домашних животных в автомобиле. Об этом в интервью РИА Новости рассказала ветеринар Жанна Каштанова.

По словам специалиста, питомца следует приучать к передвижению на автомобиле уже с детского возраста, постепенно наращивая время пребывания в транспорте.

Важно обеспечивать комфортный температурный режим в салоне и вентилируемый воздух, делать остановки в пути каждые 2–3 часа, — отметила Жанна Каштанова.

До поездки животному лучше всего давать треть разовой нормы корма и не кормить за 2–3 часа до путешествия. Также перед поездкой не рекомендуется менять стандартный рацион. Если животное склонно к тошноте, ветеринар рекомендует за 30 минут до поездки заглянуть в клинику, где могут сделать инъекцию противорвотного препарата. Также там могут дать питомцу успокоительные средства.

В автомобиле животных мелких пород следует зафиксировать в переноске, а более крупных — при помощи шлейки и крепления.

Крупные породы собак также удобно разместить в багажном отсеке автомобиля, если тот соединён с салоном. При этом необходимо использовать страховочную сетку для ограничения передвижения.

При длительных остановках не рекомендуется оставлять животных в салоне с закрытыми окнами.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» смягчил правила перевозки животных. По новым правилам пассажир вместо одного может взять до трёх животных.