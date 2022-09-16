В Роскачестве пакет назвали перспективной тарой для российского вина Роскачество: российские виноделы станут чаще разливать вино в пакеты

Фото: Социальные сети

В настоящее время на российском рынке упаковка для вина Bag in box является наиболее перспективной. Об этом заявили в беседе с РИА Новости специалисты Роскачества. Эта тара представляет собой герметично запаянный пакет, помещенный в картонную коробку. По словам экспертов, виноделы все чаще используют подобную тару для поставк вина в магазины и рестораны, данная тендеция набирает обороты.

Среди имеющихся сейчас на рынке типов мягкой тары эксперты считают наиболее перспективной упаковку Bag in box. Российские виноделы развивают ее производство и предлагают удобный формат не только магазинам, но и ресторанам, — рассказали в Роскачестве.

Специалисты добавили, что основными тпами мягкой упаковки на рынке сейчас являются литровые пакеты татрапак и их аналоги — их доля составляет 40,7%, а также двух и трехлитровые упаковки Bag in box.

По данным на конец 2021 годв, которые приводят эксперты, вино в классической стеклянной таре занимало чуть менее 57% от всего объема производства тихого вина в России. В Роскачестве утверждают, что несмотря на сегодняшнюю долю в 1,8%, формат упаковки Bag in box имеет тенденцию к «умеренному росту».

Преимуществом такой упаковки называют герметичность, что позволяет вину долго храниться в холодильнике. Также этот тип тары не требует дорогостоящих линий, сервис которых может оказаться затруднен в связи с санкциями — в Bag in box и тетрапак продукт можно разливать на полуручных линиях, доступным производителям любого уровня.

По мнению руководителя Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, упаковка для вина является вторичным аспектов, поскольку в любой таре может находиться как первоклассный, так и второсортный продукт.

Мне известны случаи, когда рестораны используют упаковку Bag in box, в том числе большого объема 10 литров и более. В обычной продаже упаковку 3 литра можно назвать сезонным продуктом для больших компаний, выездов на природу, — рассказал эксперт.

Ранее директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева заявила, что число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось. В некоторых магазинах специально выделяют места для вин определенных регионов России, отметила она.

В свою очередь депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев призвал запретить в стране продажу алкогольных напитков в выходные дни.

Также группа депутатов Госдумы предложила снабдить спиртные напитки надписью «Алкоголь вам враг». Хамзаев поддержал эту инициативу, но при этом заявил, что формулировка должна быть более четкой. По его словам, человек должен понимать, что алкоголь наносит смертельный урон здоровью.