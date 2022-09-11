В ГД предложили ввести запрет на продажу алкоголя в выходные дни Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в России по выходным дням

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России следует запретить продажу алкогольных напитков в выходные дни, считает депутат Госдумы и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он также высказался за повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, сообщает URA.RU.

Я считаю, что суббота и воскресенье должны быть безалкогольные, — сказал парламентарий.

Он пояснил, что за рубежом существует подобная практика. По мнению депутата, России нужно перенять этот опыт.

Хамзаев также подчеркнул, что «фундаментально важно» поднять до 21 года возраст продажи алкогольных напитков. По его словам, это особенно актуально в связи с опубликованными недавно исследованиями ООН относительно численности рождаемости. Парламентарий отметил, что в России «динамика не радует».

Ранее группа депутатов Госдумы предложила снабдить спиртные напитки надписью «Алкоголь вам враг». Хамзаев поддержал эту инициативу, но при этом заявил, что формулировка должна быть более четкой. По его словам, человек должен понимать, что алкоголь наносит смертельный урон здоровью.