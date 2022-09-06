Депутат оценил идею размещать на спиртном этикетки о вреде алкоголя Депутат Хамзаев призвал размещать на спиртном этикетки о вреде алкоголя, как на сигаретах

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Группа депутатов предложила снабдить спиртные напитки надписью «Алкоголь вам враг», сообщает «Радио 1». Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев считает такую инициативу правильной по мысли, но формулировки, по его мнению, должны быть более четкими. По его мнению, на этикетках спиртных напитков следует по аналогии с сигаретными пачками размещать социальную рекламу, содержащую информацию о том, какой смертельный урон здоровью наносит алкоголь.

Мыслят они в целом в правильном направлении, но реализация пока хромает. Что такое «враг»? Это понятие эфемерное, не до конца понятное. Нужно писать конкретнее: «Алкоголь убивает». Человек должен чётко понимать, что употребление алкоголя доводит до летального исхода. Так что в целом они правильно подняли вопрос, но над формулировкой надо поработать, — сказал депутат.

Ранее группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким предложила размещать на этикетках бутылок со спиртными напитками надпись «Алкоголь вам враг».

Накануне заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил, что в 2021 году в России насчитывалось почти 1,2 млн человек с алкогольной зависимостью. По его словам, порядка 70% смертей от цирроза печени, 60% смертей от кардиомиопатии, почти половина смертей от панкреатита связаны с употреблением алкоголя. При этом он сообщил, что количество алкоголиков в России существенно сократилось с 2008 года. Так, по его словам, за период времени реализации активной антиалкогольной политики в РФ с 2008 по 2021 год в стране более чем на 40% сократилось потребление алкоголя.