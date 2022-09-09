Количество российских вин в супермаркетах выросло вдвое за два года Роскачество: количество российских вин в супермаркетах увеличилось вдвое за два года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева заявила, что число наименований российских вин на полках супермаркетов за два последних года удвоилось. В некоторых магазинах специально выделяют места для вин определенных регионов России, отметила она в беседе с РИА Новости.

Если раньше ассортимент федеральных сетей исчерпывался тихими и игристыми винами только крупнейших российских виноделен Кубани и Крыма, сейчас мы видим новые ассортиментные позиции из Дагестана, Нижней Волги, долины Дона, — рассказала Буняева.

По ее словам, в федеральных сетях при ассортименте вин в одном магазине в 120–150 наименований доля российских вин превышает 60%. При этом в крупных гипермаркетах с тысячей наименований тихих и игристых вин на долю российской части ассортимента приходится 35–40%.

Представитель Роскачества добавила, что наибольшее число винной продукции из всех регионов России продается в магазинах Москвы.

Ранее стало известно, что российский алкоголь к концу года наполовину заполнит барное меню отечественных ресторанов. Сейчас на эти напитки приходится только 10%. Рестораторы активно заключают контракты с производителями вин из России и СНГ, чтобы заменить ушедшие бренды. Пока эти контракты являются краткосрочными, чтобы иметь возможность оценить спрос.