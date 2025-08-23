Мошенники стали прикидываться операторами городской связи

Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Мошенники стали красть деньги от имени операторов городской связи

МВД России предупредило граждан о новой схеме мошенничества, которая состоит из двух этапов, передает ТАСС. Сначала злоумышленники звонят от имени операторов городской телефонной связи и сообщают о предстоящем отключении номеров. Под предлогом перевода абонента на «другую линию» с сохранением номера и тарифных условий они выясняют личные данные, обещая выслать документы почтой.

Спустя несколько дней жертве поступает новый звонок — на этот раз от лжесотрудников правоохранительных органов или Банка России. Мошенники убеждают человека, что во время предыдущего разговора с помощью технологии копирования голоса был получен доступ к его банковским счетам. Под видом защиты сбережений они предлагают «задекларировать» наличные средства и передать их курьеру для перевода на «безопасный счет». В результате доверчивые граждане лишаются своих денег.

Ранее стало известно, что мошенники часто обманывают россиян под предлогом трудоустройства и похищают деньги. Так, злоумышленники создают фиктивную компанию с привлекательными вакансиями, например, контент-менеджер или маркетолог.

