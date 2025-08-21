Россиян предупредили о мошеннической схеме с Visa и Mastercard

Мошенники стали звонить россиянам с предложениями бесплатно восстановить полный функционал карт Visa и Mastercard, предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. В разговоре с NEWS.ru экономист уточнил, что в сообщении аферисты указывают фишинговую ссылку, имитирующую интернет-банк.

Кража данных под предлогом «подтверждения». Тут требуют оформить заявку, заполнив все реквизиты любой действующей карты, и подтвердить заявку кодом из СМС. Так жертва сама вводит все реквизиты карты, а также код. Если отправите код из смс, мошенники смогут открыть ваш личный кабинет в банке и украсть деньги, — заявил Щербаченко.

Он посоветовал не переходить по ссылкам из сообщений, даже если оно похоже на информацию от банка. Кроме того, экономист уточнил, что следует проверять адрес сайта, так как мошенники зачастую используют ложные домены, например, с заменой одной буквы.

Эксперт также напомнил, что нельзя вводить данные карты и коды на сайте, если запрос поступил через сообщение. Щербаченко отметил, что о подобных СМС следует сообщать в банк.

Если вы уже ввели данные, немедленно позвоните в банк — заблокируйте карту, а также сообщите в полицию и предоставьте скрины сайта. Чаще всего такие схемы могут затрагивать пожилых людей, которые чаще попадаются на уловки мошенников, — заключил экономист.

Ранее в МВД заявили, что, когда человека вызывают на допрос, правоохранительные органы обязаны не только уведомить об этом гражданина по телефону, но и направить ему повестку. В ведомстве предупредили, что в противном случае речь может идти о мошенниках.