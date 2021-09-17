В Красноярском крае ищут пропавшую экспедицию

В Красноярском крае ищут пропавшую георграфическую эспедицию. В её составе находилось девять человек. Об этом сообщает Томское отделение Русского географического общества (РГО).

По имеющимся даным, 16 сентября в Томское отделение РГО обратилась местная жительница. Она сообщила, что её сын и бывший муж, находившиеся в составе экспедиции, не выходят на связь с 11 сентября. Послений сеанс связи с ними был в минувшую субботу. Члены экспедиции передали, что находятся в населённом пункте, расположенно в 350 километрах от посёлка Белый Яр в Верхнекетском районе Томской области. По словам женщины. из-за непроходимой дороги экспедиции пришлось развернуться и искать другой путь.

РГО наладило связь со всеми населёнными пунктами на маршруте экспедиции и выяснило, что в последний раз её видели в районе посёлка Коивляк Енисейского района Красноярского края.

Следующий населённый пункт — Фактория Сым — вероятно, не был достигнут участниками экспедиции, их следов там замечено не было. После этого в отделение МЧС по Томской области были переданы все имеющиеся сведения и номера телефонов участников экспедиции. Началась поисковая операция.

Географо-краеведческая экспедиция отправилась в путь 1 сентября по Краснояскому краю и Томской области. В её составе два члена РГО — руководитель экспедиции Алексей Гапонов и оператор Константин Иващенко. Всего в составе группы девять человек. РГО не является организатором похода.

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