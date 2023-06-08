В Госдуме заявили, что мобилизации не будет в 2023 году Генерал Соболев: до конца года мобилизация в России объявлена не будет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил NEWS.ru заявил, что в России не будет объявлена мобилизация до конца 2023 года. По его словам, в настоящее время военкоматы должны набрать военнослужащих по контракту, чтобы создать новые части и соединения.

Мое мнение: до конца года мобилизация в России объявлена не будет, но нам необходимо выполнить мобилизационное задание, которое сейчас имеют военкоматы, по набору военнослужащих по контракту, чтобы создать новые соединения, — сказал Соболев.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил в эфире «Соловьев Live», что на данный момент нет необходимости в мобилизации в России. Он отметил, что для предупреждения граждан о формировании повестки будут рассылаться СМС-сообщения. Картаполов добавил, что повестки будут формироваться в том числе электронным способом. Прежде чем повестка появится в личном кабинете на сайте «Госуслуги» или ее принесет работник комиссариата, призывнику придет СМС-сообщение.

До этого Картаполов заявил, что рассылка уведомлений о повестках посредством СМС готовится для удобства россиян, чтобы «они в полной мере владели информацией».