В Гидрометцентре столичный холод назвали аномальным

https://static.news.ru/photo/f026add6-9d12-11ea-99c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Период холодной майской погоды в столичном регионе затянулся. Это нетипично для конца весны, заявили в Гидрометцентре.

По данным синоптиков, температура отстаёт от весеннего графика больше чем на месяц. Сейчас она на 7 и более градусов ниже климатической нормы.

Уже несколько суток в Москве погода не просто холодная, а аномально холодная, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Последний раз холодным был май в 2017 году, однако тогда холода пришлись на первую половину месяца, а во второй половине мая существенно потеплело, напомнили метеорологи.

На этот раз тепла пришлось ждать дольше. Холод начнёт отступать 24 мая, а в начале следующей недели в Москве ожидается +13...+18 градусов. Благодарить за это следует северный антициклон. Однако с востока, из холодных районов, будут дуть ветра, поэтому потепление будет постепенным — сначала за счёт дневного прогрева. Ночи пока останутся во власти холода.

Ранее в горах близ Сочи выпало около 13 сантиметров снега. Как писал NEWS.ru, это произошло из-за резкого похолодания до −1 градуса.