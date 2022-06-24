В больницах Москвы опровергли сообщения о нехватке шунтов для операций В НМИЦ имени Бурденко опровергли сообщение Baza о нехватке шунтов для операций

Фото: Alena Kalita/Russian Look

Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) нейрохирургии имени Бурденко и НМИЦ хирургии имени Вишневского опровергли ранее появившиеся в СМИ сообщения о том, что в российских больницах заканчиваются шунты, с помощью которых восстанавливается кровоток пациента в ходе операций. Соответствующее заявление представителей медицинских учреждений передаёт РБК.

Ранее о том, что в российских больницах постепенно заканчиваются шунты для операций, написал Telegram-канал Baza. По его сведениям, массовые закупки материалов производились только на первую половину текущего года. Как пишет Baza, для борьбы с дефицитом устройств медикам, которые работают в московском НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко, уже разослали новые протоколы для получения шунтирующих систем. Теперь врачам придётся заполнять документы с ФИО пациента, каналами оплаты и артикулом нужного шунта, а затем получать подпись от директора учреждения.

В НМИЦ имени Бурденко заявили, что распространённая информация не соответствует действительности

НМИЦ нейрохирургии им. Бурденко в настоящий момент не испытывает дефицита в шунтирующих системах. В арсенале клиники имеются все виды шунтирующих систем, необходимые для оказания полного спектра нейрохирургической помощи, — сообщили там.

Также в учреждении добавили, что они работают как с иностранными производителями материалов из Германии и США, так и с отечественными.

Что касается упомянутого в материале Baza протокола, то он, по данным учреждения, был введён ещё в 2020 году для выбора оптимальной системы для конкретного пациента.

Кроме того, Baza написала о том, что в НМИЦ хирургии имени Вишневского медики испытывают дефицит сеток для грыж, протезов для кардиохирургии, шовных материалов и других расходников.

В НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского все необходимые медицинские изделия и расходные материалы есть в достаточном количестве. Заключены контракты для работы с отечественными производителями и производителями из других стран, с которыми экономическое сотрудничество продолжается, — сообщили в медорганизации.

В Росздравнадзоре уточнили, что об уходе с российского рынка на фоне антироссийских санкций, введённых из-за спецоперации на Украине, не сообщал ни один иностранный производитель медицинских изделий, входящий в Государственный реестр медизделий и организаций.

Ранее российские врачи пожаловались на нехватку ряда препаратов на рынке в результате наложенных на страну западных санкций. 64,5% специалистов заявили, что ощутили перебои с поставками инсулина, гормональных и противосудорожных препаратов, а также антибиотиков, свидетельствуют результаты опроса, проведенного специализированным порталом Vrachu.ru.