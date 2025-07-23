В армию будут забирать круглый год? Как изменятся правила призыва

В Госдуму внесли законопроект об изменении сроков военного призыва: его хотят проводить круглый год — с 1 января по 31 декабря на основании указа президента. Авторы инициативы говорят, что она призвана оптимизировать работу военкоматов. Что изменится для военкомов и призывников — в материале NEWS.ru.

Призывать в армию теперь будут круглый год?

Авторами законопроекта выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и первый зампред комитета Андрей Красов. Депутаты предлагают проводить медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии в течение всего года. Однако отправка новобранцев будет осуществляться только с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Законопроект позволит снизить нагрузку на военкоматы, заявил депутат ГД Андрей Красов в комментарии для NEWS.ru. Он заверил, что это никак не связано с проведением специальной военной операции, так как срочники до нее не допускаются.

«Эти изменения повысят эффективность работы военкоматов. Более тщательное медицинское освидетельствование будет проходить. Если призывник жалуется на состояние здоровья, то без спешки можно проверить его, используя при этом медицинские учреждения Министерства обороны и гражданского сектора здравоохранения», — сказал парламентарий.

Призывники в сборном пункте перед отправкой на военную службу Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Как круглогодичный призыв повлияет на россиян

Законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу повлияет только на некоторые аспекты, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он напомнил, что сроки осеннего и весеннего призыва не изменятся.

«Ничего там не изменилось, просто комиссия и все остальные бюрократические процедуры будут проводиться в течение года, чтобы потом штурмовщиной не занимались, а нормально подошли призывники к определенным срокам. Меняется только процедура прохождения комиссии [перед началом службы]», — сказал Колесник.

По его мнению, проект о круглогодичном призыве в Вооруженные силы России не должен вызывать беспокойства, ведь документ направлен на равномерное распределение нагрузки на призывные комиссии.

«Я не знаю, почему так все всполошились. Как всегда, что-то там напридумывали. Нет ничего особенного в проекте о круглогодичном призыве. Просто равномерная работа по набору в вооруженные силы, чтобы не в самый последний момент. Потому что там люди из призывной комиссии, я сам был на призывных пунктах, даже в обморок падали. Они там сутками сидели, чтобы уложиться в сроки определенные», — пояснил Колесник.

Как поправки повлияют на уклонистов

Тем временем первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что круглогодичный призыв снизит число уклонистов. Он заявил NEWS.ru, что служба в армии — это священная обязанность каждого гражданина и сезонные ограничения призыва лишь дают возможность избежать ее.

«Не должно быть никакой разницы, призывается он летом или осенью, весной или зимой. Ограничивая время призыва, мы просто даем передышку уклонистам, в стране, к сожалению, есть и такие. А по закону всем им следует отдать долг Родине», — уверен Журавлев.

Призывник во время церемонии приведения к военной присяге Фото: ихаил Терещенко/ТАСС

Депутат также подчеркнул, что увеличение численности Вооруженных сил требует эффективных мер по набору новобранцев. Он напомнил, что ранее вносил законопроект, запрещающий уклонистам занимать государственные и муниципальные должности.

«Особенно это актуально сейчас, когда президент объявил, что в Вооруженных силах уже в 2025 году должно быть 1,5 млн военных — это серьезное увеличение личного состава. Тем более что времена сложные — страна ведет тяжелую спецоперацию на Украине, а Европа ежедневно угрожает нам новой войной через пару лет. Нужно непременно быть к этому готовыми, в том числе и набирая нужное число новобранцев», — резюмировал Журавлев.

Кроме того, в тексте законопроекта содержится пункт о том, что граждане, у которых закончилось основание об отсрочке, должны самостоятельно явиться в военкомат, даже если они не получили повестку.

Как пояснил NEWS.ru председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин, согласно действующему законодательству, надлежащим оповещением гражданина о призыве является повестка. Поэтому неоднократная неявка по повестке может быть поводом для привлечения к ответственности, если ее сочтут умыслом к уклонению.

«Например, начался период, у него нет отсрочки, была размещена повестка в реестре, он обязан явиться. Соответственно, может наступать ответственность, в том числе уголовная, за уклонение от призыва», — пояснил адвокат.

Он добавил, что даже если повестка не придет ни в бумажном, ни в электронном виде, за неоднократную неявку в военкомат все равно могут заподозрить в уклонении от призыва. Однако, по словам юриста, такой сценарий вряд ли возможен сейчас, когда запустился электронный реестр.

«Маловероятно, что не будет повестки, с учетом введения реестра. Будут просто повестку там размещать. То есть если раньше надо было вручать лично, то сейчас такой необходимости нет», — уточнил эксперт.

Он добавил, что если повестки не поступило ни в бумажном, ни в электронном виде, скорее всего, ответственность за однократную неявку не наступит. В то же время речь может идти о разыскных мероприятиях, направленных на обеспечение явки, предупредил Тригнин.

Читайте также:

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Новое наказание для уклонистов: как будут штрафовать за попытку «откосить»

Призыв в армию, уголовное дело, СВО: как живет актер Глеб Калюжный