В Госдуме посоветовали не переживать из-за проекта о круглогодичном призыве Депутат Колесник: проект о круглогодичном призыве не должен вызывать волнений

Проект о круглогодичном призыве в Вооруженные силы России не должен вызывать беспокойства, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, он направлен на равномерное распределение нагрузки на призывные комиссии.

Я не знаю, почему так все всполошились. Как всегда, что-то там напридумывали. Нет ничего особенного в проекте о круглогодичном призыве. Просто равномерная работа по призыву в вооруженные силы, чтобы не в самый последний момент. Потому что там люди из призывной комиссии даже — я сам был на призывных пунктах — в обморок падали. Они там сутками сидели, чтобы уложиться в сроки определенные, — пояснил Колесник.

Он подчеркнул, что законопроект не вносит изменений в сроки службы и не ужесточает условия призыва. Депутат также отметил, что некоторые СМИ пытаются раздуть скандал вокруг инициативы.

Ничего страшного в проекте о круглогодичном призыве нет. Понятно, некоторые издания хайпануть захотели, вот и нашли повод. Обыкновенный закон. Несколько раз повторил глава комитета ГД по обороне Андрей Картополов, что никакие сроки не меняются, — резюмировал Колесник.

Ранее парламентарий Андрей Красов заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о круглогодичном призыве на воинскую службу позволит снизить нагрузку на военкоматы и повысить их эффективность. По его словам, это никак не связано с проведением специальной военной операции, так как срочники до нее не допускаются.