https://static.news.ru/photo/bec1d6fa-bdc8-11e9-ad8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

До конца текущей недели на европейской территории России будет сохраняться тёплая погода. Однако она будет сопровождаться дождями, сообщили в Гидрометцентре.

Там пояснили, что воздух из тропических широт начнёт поступать благодаря тому, что северные потоки будут отрезаны высотным циклоном.

У земли погоду будет определять теплый сектор атлантического циклона. Температурный фон быстро вернётся в климатическую норму, а затем превысит её на 2-4 градуса, местами на 6 градусов, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

С 13 по 15 августа воздух будет прогреваться до +21...+26 градусов, а на юге Центрального федерального округа и Поволжья — даже до +34 градусов. В ночные часы тоже станет теплее — примерно +11...+18 градусов, отметили метеорологи.

Наиболее интенсивные грозовые дожди пройдут на западе и севере европейской части страны. Исключением станет разве что Поволжье, где из-за повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается.

К 16 августа в столичном регионе станет немного прохладнее, но температура воздуха будет по-прежнему превышать среднеклиматические значения.

Ранее, как писал News.ru, синоптики предупредили, что в ряде российских регионов температура воздуха понизится и в ночные часы может достигнуть даже минусовых значений. ранее дыхание осени почувствуют жители Архангельской области, республик Коми и Карелия.