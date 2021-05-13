Тёплая погода захватит всю европейскую часть РФ ко вторнику

https://static.news.ru/photo/57537fb8-c0bc-11e9-a4d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

В ближайшее время очаг тепла сохранится в Уральском и Приволжском федеральных округах, а уже со вторника он распространится на Центральный федеральный округ. В этой связи температура окажется на 7–12 градусов выше климатической нормы. Об этом рассказал в интервью ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам метеоролога, тёплая погода будет характерна для всей европейской территории России. Особенно высокие температурные показатели ожидаются в Приволжском федеральном округе, где столбики термометров могут подняться до 32 градусов в ближайшие пять дней.

Будет настоящая жаркая погода. На юге Самарской области будет даже до 34 градусов тепла, — отметил Вильфанд.

В Уральском федеральном округе дневная температура может достигать 31 градуса выше нуля, однако ко вторнику ожидается снижение до плюс 20–25 градусов.

Ранее Роман Вильфанд назвал даты наступления купального сезона на курортах РФ.