Стала известна роль убитого генерала Москалика в СВО Погибший генерал Москалик руководил мониторингом в СВО

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ярослав Москалик

Генерал-майор Ярослав Москалик возглавлял деятельность дежурной смены Группы боевого управления Генерального штаба, отвечавшей за мониторинг ситуации в зоне СВО, сообщило издание «Красная Звезда». Военачальника убили 25 апреля в результате взрыва рядом с жилым домом в Балашихе

С 2015 по 2021 годы, он был членом российской делегации в рабочей группе Минской контактной группы и участвовал в переговорах по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, а также в «нормандском формате» в Берлине и Париже. Москалик также готовил аналитические материалы для руководства страны.

За службу он был награжден рядом государственных наград, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством», Александра Невского, Жукова и другими, а также получил звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации». В некрологе отмечается его вклад в выполнение ключевых оборонных задач на различных направлениях.

Напомним, машина взорвалась днем 25 апреля, когда Москалик вышел из подъезда. Его отбросило взрывной волной, он скончался на месте. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Подозреваемым в убийстве Москалика оказался Игнат Кузин, имеющий вид на жительство на Украине. Мужчину схватили в Турции и доставили в Москву. Следователи работают с задержанным. Ранее ФСБ опубликовала видео допроса Кузина.