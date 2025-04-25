«Отбросило до подъезда»: очевидец о взрыве машины в Балашихе NEWS.ru: погибшего от взрыва автомобиля в Балашихе отбросило до подъезда

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Человека, погибшего при взрыве машины в Балашихе Московской области, отбросило до подъезда, рассказал NEWS.ru очевидец событий. Он добавил, что, по предположению пожарных, трагедия могла произойти из-за короткого замыкания внутри автомобиля.

Взрыв произошел во дворе дома. Сначала подумали, что ударил беспилотник. Пожарные говорят, что могло произойти короткое замыкание внутри автомобиля. Выбило стекла до четвертого этажа. Чей автомобиль был, не знаю, но известно об одном погибшем. Погибшего взрывом отбросило до подъезда, — сказал мужчина.

Ранее стало известно, что взорвался один из припаркованных автомобилей в Балашихе. Громкий хлопок раздался во дворе жилого дома на улице Авиаторов. При этом неизвестно, есть ли пострадавшие. В результате взрыва автомобиля в Балашихе погиб один человек. Предположительно, в машине могло сработать самодельное взрывное устройство.

До этого стало известно, что в Москва-Сити прогремели три взрыва. По данным журналистов, на территории района вспыхнул сильный пожар. Сообщалось, что пожар начался в результате взрыва автомобиля, который стоял на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити».