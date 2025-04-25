СК подтвердил гибель генерала МО РФ Москалика при взрыве в Балашихе

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Ярослав Москалик

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослав Москалик, сообщили в пресс-службе СК РФ. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительной информации, в результате взрыва погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик, — сказано в сообщении.

По данным следователей, взрыв произошел из-за сработавшего самодельного устройства, которое начинили поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что за Москаликом последние несколько месяцев велась слежка. По информации СМИ, таким образом организаторы его убийства запоминали полный распорядок дня военнослужащего, вплоть до входа и выхода из подъезда.

Взрыв в Балашихе прогремел днем 25 апреля. Трагедия произошла во дворе жилого дома в микрорайоне Авиаторов. По предварительной информации, в результате погиб только Москалик. Взрывной волной его тело отбросило к подъезду жилого дома.