Игнат Кузин раскрыл, как готовился к убийству генерала Москалика ФСБ опубликовала рассказ подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ опубликовала кадры задержания Игната Кузина, которого подозревают в убийстве заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Ярослава Москалика. По словам фигуранта, которые передает Telegram-канал Baza, за преступлением стоят украинские спецслужбы. Кузин также указал на то, что забирал бомбу из тайника по указанию вербовщиков.

Я был завербован украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре по указанию куратора я переехал в Москву, в ноябре 2024-го — заселился по адресу по его указанию. В феврале 2024-го я купил «Вольксваген», по указанию куратора я нашел тайник, забрал оттуда камеру и бомбу, которую я установил в автомобиль. Взрыв был произведен дистанционно куратором, — сказал он.

Кроме того, ФСБ показала момент задержания Кузина. Силовики нашли сим-карту, ноутбук и части взрывного устройства.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в свою очередь считает, что ответом за подрыв машины, который унес жизнь генерала, должно стать поражение подразделений ВСУ в зоне спецоперации. По мнению парламентария, необходимо устроить «сущий кошмар», чтобы жители Украины возненавидели своего президента Владимира Зеленского.