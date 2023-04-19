Россия направила в Финляндию ноту касательно иммунитета госсобственности Москва направила в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить действия против госсобственности

Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Российская сторона направила в МИД Финляндии ноту с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете российской госсобственности, передает РИА Новости. 18 апреля из-за санкций ЕС было арестовано здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки, а также участок земли, на котором оно находится.

Посольство находится в контакте с финскими властями по данному вопросу. В МИД Финляндии направлена нота с требованием разъяснить, как действия судебных приставов соотносятся с нормами международного права об иммунитете государственной собственности, — говорится в сообщении.

Кроме того, 18 апреля под арест попали семь квартир в финской столице, связанные «с теми, кто находится под ограничениями ЕС». Три квартиры расположены поблизости от РЦНК. Площадь арестованной недвижимости колеблется от 36 до 175 квадратных метров.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что после вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.