Власти Финляндии покусились на Российский центр науки и культуры Власти Финляндии арестовали здание и участок Российского центра науки и культуры

Фото: Antti Hämäläinen / www.imago-images.de / Global Look Press

Власти Финляндии арестовали здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Свои действия они мотивировали выполнением решения о санкциях Евросоюза в отношении РФ. Также под арест попал участок земли, на котором располагается центр, и несколько квартир. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Согласно свидетельству о праве собственности на недвижимость, земля принадлежит Российской Федерации, а ранее — Союзу Советских Социалистических Республик, — говорится в публикации.

Отмечается, что решение было принято неделю назад «в связи с соответствующим запросом МИД республики», ссылавшегося на необходимость исполнения санкций ЕС. Во время действия ареста представителям РФ запрещается «передавать, уничтожать или закладывать имущество». Площадь арестованного участка составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

Также финские СМИ сообщали о заморозке банковских счетов и прочих активов РЦНК.

Кроме того, под арест попали семь квартир в финской столице, связанные «с теми, кто находится под ограничениями ЕС». При этом три квартиры расположены поблизости от Центра. Площадь арестованной недвижимости колеблется от 36 до 175 квадратных метров.

Ранее газета Ilta-Sanomat сообщила, что после вступления Финляндии в НАТО местные политики задумались о разрыве соглашения с Россией о демилитаризации Аландских островов. Данная территория имеет статус демилитаризованной с середины XIX века.