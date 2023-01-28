Российское судно доставило десятки тысяч тон зерна в Египет

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Судно из России PAREA под флагом Мальты доставило более 60 тысяч тонн зерна в египетский порт Сафага, расположенный на берегу Красного моря, сообщают «Известия». По сведениям СМИ, дальнейшее распределение зерна будет осуществлять Министерством снабжения и внутренней торговли Египта.

21 января МИД России отверг обвинения ООН в затягивании инспекции судов в рамках зерновой сделки. Опубликованное секретариатом всемирной организации сообщение является манипуляциями и передергиванием фактов, поэтому Москва вынуждена предоставить реальные данные и оценки реализации сделки, сообщается в заявлении ведомства.

В министерстве добавили, что Москва не раз обращала внимание на проблему искусственного скопления сухогрузов в порту Стамбула.

В ведомстве отметили, что реальная география получателей украинского продовольствия отличается от представленной ООН: так, по данным российской стороны, большая его часть приходится на страны с высоким уровнем доходов и выше среднего — Великобритания, Китай, Иордания и другие. Треть получают страны с уровнем доходов ниже среднего, в числе которых Бангладеш, Индия, Пакистан. На долю собственно нуждающихся стран — Афганистан, Йемен, Сомали и другие — приходится всего 3%.